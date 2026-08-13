Kast llamó a impulsar un "cambio radical" en la política penitenciaria

En el marco del masivo traslado de reos de alta peligrosidad a la nueva cárcel de Talca (Región del Maule), en la denominada "Operación Cancerbero", el Presidente José Antonio Kast hizo un llamado al Congreso a repensar la implementación de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Desde el moderno recinto penitenciario "La Laguna", el Mandatario enfatizó que "tenemos que lograr un cambio radical en temas de cómo pensamos la política penitenciaria en Chile. El nivel de hacinamiento hoy día sobrepasa todos los límites y eso requiere una manera efectiva y rápida de poder enfrentarlo".

"Pero también tenemos que solicitarle a los parlamentarios que revisemos cómo vamos a implementar la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, que parte con la detención, la persecución penal, las sentencias, pero tiene un pie muy importante en los recintos penales", agregó el jefe de Estado.

En ese sentido, Kast indicó que este jueves "es un día histórico donde podemos ver un nuevo esquema de cómo enfrentar el tema carcelario".

"A partir de hoy comienza un cambio de mano importante de acuerdo a las mismas facultades que tiene hoy día Gendarmería, pero que tienen que ser revisadas desde el punto de vista legislativo para también poder avanzar en que esto se implemente en cada unidad de Chile", informó.

"Los reos de alta peligrosidad tienen que tener uniforme"

Durante su discurso, el Presidente Kast también se refirió a las característica del nuevo recinto penal, y señaló que pudo "ver las celdas de aislamiento, (pero) tenemos que ir viendo cómo algunas situaciones tienen que perfeccionarse de acuerdo al avance del crimen organizado y el terrorismo, y que las medidas de control sean muy estrictas".

"Agradezco las iniciativas parlamentarias en temas de medidas de seguridad para los recintos penitenciarios, porque de larga data los parlamentarios también vienen señalando que los reos de alta peligrosidad tienen que tener uniforme, que no corresponde que reciban encomiendas, que las visitas tienen que ser a través de locutorios", subrayó.

Al menos 400 reos serán trasladados esta jornada

Respecto al bullado operativo, que fue transmitido a través redes sociales del Gobierno, el Mandatario detalló que el "traslado a este recinto penal será un poblamiento total, pero el día de hoy serán trasladados a esta unidad cerca de 400 internos de distintas unidades penales que han sido registrados y segmentados de acuerdo a las normativas de Gendarmería, y se comienza con un módulo de alta seguridad para que esos internos no tengan contacto alguno con el resto de la población penal".

Adelantó, demás, que los próximos días "se irá ocupando la cárcel completa, pero esto no basta. Tenemos que avanzar en un plan acelerado de mejora de infraestructura carcelaria para poder dar solución de los problemas principales que nos plantean a todos los ciudadanos, que es la seguridad".