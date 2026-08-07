Coquimbo Unido quiere estirar su hegemonía en el clásico ante La Serena

Coquimbo Unido y Deportes La Serena protagonizarán el clásico 130 este sábado en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", desde las 17:30 horas (21:30 GMT), en la fecha 18 de la Liga de Primera, y los piratas buscarán extender su hegemonía.

En el historial, Coquimbo ha ganado 50 veces y ha sufrido 32 derrotas ante los granates, mientras que han repartido puntos en 47 partidos.

Para este compromiso, los dirigidos por Hernán Caputto llegan heridos, tras haber perdido con Palestino la semana pasada por 2-1 en Santiago, por lo que intentarán salir a flote a costa del clásico rival.

Coquimbo, además, tiene 24 puntos en la tabla y con una victoria puede mantenerse en zona de copas internacionales en la parte alta.

Sin embargo, la victoria también es necesaria con miras a lo que pasará la próxima semana: El miércoles, Coquimbo visitará a Platense en Argentina, en la ida de octavos de la Copa Libertadores, y quiere llegar con confianza para dar el primer golpe el Calamar.

La Serena, por su lado, llega con una negativa racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar en la Liga de Primera, y está con 19 puntos en la tabla, al borde de la zona de descenso, por lo que debe derribar al campeón aurinegro para tomar un respiro.

El último partido del equipo de Felipe Gutiérrez fue una caída por 1-2 ante O'Higgins en La Portada, así que una victoria en el puerto pirata servirá para redimirse ante los hinchas granates.

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