Coquimbo Unido volvió al triunfo en la Liga de Primera a costa del complicado Cobresal

Coquimbo Unido volvió al triunfo en la Liga de Primera al vencer por 3-2 a un complicado Cobresal en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", por la octava fecha, y se metió en la parte alta de la tabla de posiciones, con 12 puntos.

El primer tiempo fue parejo, pero con el paso de los minutos los locales se adueñaron del partido y, en el minuto 36, abrieron el marcador por medio de Alejandro Azócar, quien envió a su equipo al descanso con ventaja.

En el complemento, el equipo de Gustavo Huerta reaccionó y empató por intermedio de Julián Brea (57'). No obstante, el "Barbón" respondió rápidamente y recuperó la ventaja con goles de Nicolás Johansen (61') y Cristián Zavala (73').

Aunque Benjamín Valenzuela descontó a los 75', los "Mineros" no pudieron dar vuelta el marcador y terminaron sumando su quinto partido sin ganar en el torneo nacional..

Con este triunfo, Coquimbo Unido trepó hasta la quinta posición de la tabla con 12 puntos, quedando a solo tres del líder Colo Colo; Cobresal, en cambio, se complicó aún más en la zona roja, donde ahora marcha en el penúltimo puesto, en con siete unidades.

El siguiente partido del conjunto "Pirata" será su debut en Copa Libertadores como local ante Nacional de Uruguay el miércoles 8 de abril a las 18:00 horas.

Por su parte, Cobresal se medirá como forastero ante Universidad de Concepción el domingo 12 de abril a las 20:00 horas, en la novena fecha.