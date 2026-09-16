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Coquimbo Unido y Huachipato completan en La Cisterna su duelo interrumpido
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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La Liga de Primera verá reanudado uno de sus duelos pendientes por la fecha 21, ya que Coquimbo Unido y Huachipato completarán los 22 minutos pendientes de su cruce interrumpido en el "Francisco Sánchez Rumoroso".
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0-1: 66' Sergio Núñez (HUA)