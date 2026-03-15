¿Cuándo se juega la octava fecha de la Liga de Primera?

Mientras la Liga de Primera termina de disputar su séptima fecha este lunes con Unión La Calera recibiendo a O'Higgins y Colo Colo enfrentando a Huachipato, ya se anticipa el estreno de la Copa de La Liga.

Según el calendario de la ANFP, a partir de este viernes 20 de marzo comienza el certamen que agrupará a los 16 equipos de la división de honor en cuatro grupos y que entregará al campeón el cupo de "Chile 3" para la Copa Libertadores 2027.

Esta nueva competición, creada para cumplir con los compromisos comerciales de transmisión, obligará a que la octava fecha de la liga local sea aplazada por lo menos hasta inicios de abril.

Revisa los duelos para la fecha 8: