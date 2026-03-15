Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago17.4°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

¿Cuándo se juega la octava fecha de la Liga de Primera?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Campeonato Nacional entrará en un receso temporal para dar paso a la Copa de La Liga.

¿Cuándo se juega la octava fecha de la Liga de Primera?
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Mientras la Liga de Primera termina de disputar su séptima fecha este lunes con Unión La Calera recibiendo a O'Higgins y Colo Colo enfrentando a Huachipato, ya se anticipa el estreno de la Copa de La Liga.

Según el calendario de la ANFP, a partir de este viernes 20 de marzo comienza el certamen que agrupará a los 16 equipos de la división de honor en cuatro grupos y que entregará al campeón el cupo de "Chile 3" para la Copa Libertadores 2027.

Esta nueva competición, creada para cumplir con los compromisos comerciales de transmisión, obligará a que la octava fecha de la liga local sea aplazada por lo menos hasta inicios de abril.

Revisa los duelos para la fecha 8:

  • Deportes Concepción vs. Colo-Colo. Estadio "Ester Roa Rebolledo".
  • Coquimbo Unido vs. Cobresal. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
  • Universidad de Chile vs. Deportes La Serena. Estadio Nacional
  • Deportes Limache vs. Unión La Calera. Estadio "Nicolás Chahuán Nazar"
  • O'Higgins vs. Audax Italiano. Estadio El Teniente
  • Universidad Católica vs. Palestino. Claro Arena
  • Everton vs. Ñublense. Estadio Sausalito
  • Huachipato vs. Universidad de Concepción. Estadio Huachipato

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada