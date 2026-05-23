Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y niebla
Santiago6.7°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

¿Cuándo y dónde ver el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los albos quieren sostener el liderato de la Liga de Primera.

¿Cuándo y dónde ver el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo?
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En el marco de la fecha 13 de la Liga de Primera se vivirá una nueva versión del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, el primero en el Claro Arena, donde ambos equipos se encuentran en la parte alta de la tabla de posiciones.

El duelo está programado para este domingo a las 18:00 horas (22:00 GMT) y la transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium y la señal de streaming en la plataforma HBO Max.

Los Cruzados que vienen en un buen momento tras vencer a Barcelona de Guayaquil y quedar líderes de su grupo en la Copa Libertadores. En el torneo llegan en el cuarto lugar con 20 puntos, por lo que buscarán acortar distancias.

Por su parte los albos son punteros de la Liga de Primera con 27 unidades y golearon en su último encuentro 6-2 a Ñublense en el Estadio Monumental.

También podrás seguir todos los detalles por Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada