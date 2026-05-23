¿Cuándo y dónde ver el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo?

En el marco de la fecha 13 de la Liga de Primera se vivirá una nueva versión del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, el primero en el Claro Arena, donde ambos equipos se encuentran en la parte alta de la tabla de posiciones.

El duelo está programado para este domingo a las 18:00 horas (22:00 GMT) y la transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium y la señal de streaming en la plataforma HBO Max.

Los Cruzados que vienen en un buen momento tras vencer a Barcelona de Guayaquil y quedar líderes de su grupo en la Copa Libertadores. En el torneo llegan en el cuarto lugar con 20 puntos, por lo que buscarán acortar distancias.

Por su parte los albos son punteros de la Liga de Primera con 27 unidades y golearon en su último encuentro 6-2 a Ñublense en el Estadio Monumental.

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