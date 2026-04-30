¿Cuándo y dónde ver el duelo pendiente entre Colo Colo y Coquimbo por la Liga de Primera?

Colo Colo y Coquimbo Unido aprovecharan este fin de semana para ponerse al día en la Liga de Primera, ya que ambos se citarán el domingo 3 de mayo en el Estadio Monumental para enfrentarse por su duelo pendiente de la novena fecha.

El encuentro programado para las 17:30 horas (21:30 GMT) lo podrás seguir a través de las pantallas televisivas de TNT Sports Premium y HD en conjunto a la opción de verlo también por streaming en HBO Max.

Con esto, ambos elencos darán fin a un duelo que se suspendió por exclusiva solicitud del elenco "pirata" debido a los tiempos de descanso y preparación que debe afrontar por su participación en la Copa Libertadores 2026.

Todos los detalles y pormenores de este choque también los encontrarás en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl en conjunto a la transmisión de Cooperativa Deportes.