Deportes Limache buscará mantener la presión en la parte alta recibiendo a Unión La Calera

Uno de los interesantes partidos que tendrá este sábado enfrentará a Deportes Limache en un cruce regional frente a Unión La Calera, en el Estadio "Lucio Fariña Fernández" a partir de las 17:30 horas (20:30 GMT).

El elenco "tomatero" llega después de un paso invicto en la novedosa Copa de la Liga, acumulando dos empates y una victoria. Así mismo, tras perder el segundo lugar a manos de la UC buscará recortar distancias con el liderato que lo tiene por un punto detrás de los 15 que encabezan a Colo Colo.

Por su parte, el cuadro "cementero" arriba a Quillota con las energías renovadas después de conseguir sendos triunfos ante Universidad de Chile y La Serena. Parcialmente séptimos con 10 unidades, los de Martin Cicotello buscarán encaminar su temporada.

Con el arbitraje de Diego Flores, todos los detalles de este encuentro válido por la octava fecha podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.