Deportes Limache pone a prueba su ilusión internacional frente a Audax Italiano

La vigesimosexta fecha de la Liga de Primera disputará sus últimos dos encuentros este lunes 2 de noviembre, siendo uno de ellos el cruce entre Deportes Limache y Audax Italiano a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT).

El cuadro conducido por Víctor Rivero llega encumbrado en la sexta posición con 37 unidades, ocupando el último cupo a la Copa Sudamericana tras vencer por la mínima a Universidad de Concepción, resultado que lo hizo recuperar los triunfos luego de dos fechas sin sumar de a tres.

En la vereda opuesta, la escuadra dirigida por Patricio Graff aterriza en la decimotercera plaza con 30 positivos, con la necesidad de seguir sumando para espantar cualquier fantasma con la zona baja.

Los "itálicos" vienen con confianza tras igualar 1-1 a domicilio frente a Universidad Católica, aunque deberán lidiar con la ausencia de Michael Vadulli por expulsión y de Cristóbal Muñoz por una lesión en el tendón de Aquiles.

Con el arbitraje de Cristián Galaz, todos los detalles de este choque los podrás seguir a través de Cooperativa.cl.