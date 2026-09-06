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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Deportes Limache quiere aprovechar la necesidad de Cobresal para trepar en la tabla

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "tomateros" pretenden consolidarse en puestos de Copa Sudamericana ante un equipo en zona de descenso.

Deportes Limache quiere aprovechar la necesidad de Cobresal para trepar en la tabla
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Un choque de realidades opuestas animarán Deportes Limache y Cobresal este lunes, ya que el "Lucio Fariña Fernández" de Quillota definirá la fecha 22 de la Liga de Primera a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT).

El cuadro dirigido por Víctor Rivero llega inspirado por un 2-0 ante Ñublense en la fecha anterior que lo catapultó a la séptima plaza con 30 unidades. Por lo que, en caso de sumar, estarían volviendo a la pelea por entrar a Copa Sudamericana.

Teniendo como antecedente el contundente 2-5 de la primera rueda, los de Gustavo Huerta tendrán que remar desde atrás considerando que están en el decimoquinto casillero con 21 puntos.

Pese a imponerse a Palestino, necesitan darle caza a a Universidad de Concepción (22) y Huachipato (25) para salir del descenso.

Con el arbitraje de Mathias Riquelme, todos los detalles de este compromiso los podrás seguir a través de Cooperativa.cl.

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