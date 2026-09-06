Deportes Limache quiere aprovechar la necesidad de Cobresal para trepar en la tabla
Los "tomateros" pretenden consolidarse en puestos de Copa Sudamericana ante un equipo en zona de descenso.
Los "tomateros" pretenden consolidarse en puestos de Copa Sudamericana ante un equipo en zona de descenso.
Un choque de realidades opuestas animarán Deportes Limache y Cobresal este lunes, ya que el "Lucio Fariña Fernández" de Quillota definirá la fecha 22 de la Liga de Primera a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT).
El cuadro dirigido por Víctor Rivero llega inspirado por un 2-0 ante Ñublense en la fecha anterior que lo catapultó a la séptima plaza con 30 unidades. Por lo que, en caso de sumar, estarían volviendo a la pelea por entrar a Copa Sudamericana.
Teniendo como antecedente el contundente 2-5 de la primera rueda, los de Gustavo Huerta tendrán que remar desde atrás considerando que están en el decimoquinto casillero con 21 puntos.
Pese a imponerse a Palestino, necesitan darle caza a a Universidad de Concepción (22) y Huachipato (25) para salir del descenso.
Con el arbitraje de Mathias Riquelme, todos los detalles de este compromiso los podrás seguir a través de Cooperativa.cl.