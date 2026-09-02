Deportes Limache superó a Ñublense en su duelo pendiente y se acercó a zona de copas

Deportes Limache se puso al día en la Liga de Primera con una senda victoria por 2-0 a Ñublense en el Estadio "Lucio Fariña Fernández" de Quillota, por la pendiente fecha 17 y se acercó a la zona de clasificación a copas internacionales.

Con el objetivo de recuperarse tras caer con Everton, la escuadra "tomatera" tomó la iniciativa en una primera mitad equilibrada que tuvo como principal incidencia un cobro penal desestimado para los chillanejos tras revisión en el VAR (42').

Pese a ello, el conjunto dirigido por Víctor Rivero destrabó las acciones apenas iniciado el complemento gracias a Daniel Castro (49'), quien conectó un pase de Misael Llantén para batir a Nicola Pérez.

Los de Juan José Ribera adelantaron sus líneas con variantes ofensivas, pero los locales aseguraron la victoria sobre el final cuando un doble rebote favoreció a "Popín" y, en la insistencia, el desvió de Osvaldo Bosso acabó en autogol (86').

Con este triunfo, Deportes Limache alcanzó 30 unidades para asentarse en el séptimo casillero antes de recibir a Cobresal el 7 de septiembre a las 20:00 horas (00:00 GMT), también en Quillota.

Mientras que Ñublense se mantuvo sexto con 32 puntos y visitará a Deportes La Serena el 6 de septiembre a las 12:30 horas (15:30 GMT).