Deportes Limache volvió al triunfo en la Liga de Primera tras imponerse ante O'Higgins

Deportes Limache volvió al triunfo en la Liga de Primera 2026 tras vencer 1-3 a O'Higgins en el Estadio El Teniente, por la fecha 18, y cortó una racha de seis partidos sin ganar en el torneo nacional.

En los primeros minutos del encuentro, los "tomateros" se pusieron en ventaja rápidamente a través de Dylan Escobar (8'). Tras esto, los locales se vieron bastante imprecisos a la hora de asociarse, lo que terminó siendo aprovechado por la visita para ampliar la diferencia con un tanto de Jean Meneses (20'), que le permitió a su equipo irse 2-0 al descanso.

En la segunda parte, el "Capo de Provincia" salió con todo en busca del empate, mientras los dirigidos por Víctor Rivero esperaban refugiados en su propio terreno. Los locales pudieron acortar distancias con un golazo desde fuera del área de Luis Pavez (62'), que le dio esperanzas a su equipo.

Pero cuando el encuentro entraba en la recta final y los "tomateros" estaban arrinconados ante la presión celeste, apareció el delantero nacionalizado chileno Gonzalo Sosa para darle tranquilidad a los "tomateros" y decretar la victoria (76').

Con esta victoria, Deportes Limache escaló hasta la octava posición con 24 puntos, mientras que O'Higgins bajó hasta el lugar 11 de la tabla de posiciones con 23 unidades.

El siguiente partido de los "tomateros" será de local ante Universidad de Chile, el sábado 15 de agosto; mientras que O'Higgins visitará a Colo Colo el domingo 16.