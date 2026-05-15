Duelo de Universidad de Chile y O'Higgins volvió a ser reprogramado

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) confirmó la nueva reprogramación del encuentro en el que Universidad de Chile y O'Higgins debían verse las caras en el Nacional por la fecha 13 de la Liga de Primera.

El partido, originalmente programado para el sábado 23 de mayo a las 17:30 horas, debió ser aplazado y se jugará en medio del Mundial; específicamente el próximo jueves 18 de junio a las 20:00 horas, dada la participación del elenco rancagüino en la Copa Sudamericana.

La medida obedeció a las normas de Conmebol sobre el descanso de los equipos que juegan de visita en el plano internacional, ya que el 26 de mayo O'Higgins tiene pactada su visita a Millonarios en Colombia. Por lo que, se exige un margen de 72 horas de recuperación para estos casos.

Esta es la segunda vez que el mismo duelo es aplazado, ya que antes se había confirmado para el 10 de junio.

Ahora, el encuentro compartirá jornada con cuatro partidos de la Copa del Mundo: República Checa ante Sudáfrica (12:00), Suiza contra Bosnia y Herzegovina (15:00), Canadá frente a Catar (18:00) y México jugará contra Corea del Sur (21:00) acompañarán al duelo de "azules" y "celestes".