El campeón ya tiene camiseta: Coquimbo Unido presentó su indumentaria oficial para 2026

El actual campeón del fútbol chileno Coquimbo Unido presentó su nueva indumentaria oficial para afrontar la temporada 2026. El cuadro pirata vestirá esta equipación en cuatro torneos este año: Primera División, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa Libertadores.

