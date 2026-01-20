Se sumaron Lucero y Rivero: Los futbolistas que defendieron a Colo Colo y Universidad de Chile
Se sumaron Lucero y Rivero: Los futbolistas que defendieron a Colo Colo y Universidad de Chile
Además de los recientes casos de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, exfutbolistas de Colo Colo, que ficharon por Universidad de Chile, existen más jugadores que se cambiaron de vereda y vistieron la camiseta del clásico rival.
