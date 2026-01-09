El fixture para los clásicos de la Liga de Primera 2026
Revisa cuándo se disputarán los encuentros más aclamados de nuestro fútbol.
Revisa cuándo se disputarán los encuentros más aclamados de nuestro fútbol.
Quedó oficializado el fixture para la Liga de Primera 2026 y con él también se fijaron los fines de semana marcados por los clásicos a lo largo del país.
Los duelos entre Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica se robarán las miradas, pero en regiones también habrá choques con historia, con los partidos entre el campeón Coquimbo Unido y Deportes La Serena, además del derbi penquista entre Universidad de Concepción y Deportes Concepción.
- Revisa las fechas para los clásicos del 2026 en el torneo:
Primera rueda
Domingo 15 de febrero - Fecha 3
Domingo 1 de marzo - Fecha 5
Domingo 26 de abril - Fecha 11
Segunda rueda
Domingo 9 de agosto - Fecha 18
Domingo 23 de agosto - Fecha 20
Domingo 1 de noviembre - Fecha 26