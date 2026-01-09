Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

El fixture para los clásicos de la Liga de Primera 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa cuándo se disputarán los encuentros más aclamados de nuestro fútbol.

El fixture para los clásicos de la Liga de Primera 2026
 Photosport (Archivos)
Quedó oficializado el fixture para la Liga de Primera 2026 y con él también se fijaron los fines de semana marcados por los clásicos a lo largo del país.

Los duelos entre Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica se robarán las miradas, pero en regiones también habrá choques con historia, con los partidos entre el campeón Coquimbo Unido y Deportes La Serena, además del derbi penquista entre Universidad de Concepción y Deportes Concepción.

- Revisa las fechas para los clásicos del 2026 en el torneo:

Primera rueda

Domingo 15 de febrero - Fecha 3

  • Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido
  • Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción

Domingo 1 de marzo - Fecha 5

  • Colo Colo vs. Universidad de Chile

Domingo 26 de abril - Fecha 11

  • Universidad de Chile vs. Universidad Católica

Segunda rueda

Domingo 9 de agosto - Fecha 18

  • Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena
  • Deportes Concepción vs. Universidad de Concepción

Domingo 23 de agosto - Fecha 20

  • Universidad de Chile vs. Colo Colo

Domingo 1 de noviembre - Fecha 26

  • Universidad Católica vs. Universidad de Chile

