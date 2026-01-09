El fixture para los clásicos de la Liga de Primera 2026

Quedó oficializado el fixture para la Liga de Primera 2026 y con él también se fijaron los fines de semana marcados por los clásicos a lo largo del país.

Los duelos entre Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica se robarán las miradas, pero en regiones también habrá choques con historia, con los partidos entre el campeón Coquimbo Unido y Deportes La Serena, además del derbi penquista entre Universidad de Concepción y Deportes Concepción.

- Revisa las fechas para los clásicos del 2026 en el torneo:

Primera rueda

Domingo 15 de febrero - Fecha 3

Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido

Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción

Domingo 1 de marzo - Fecha 5

Colo Colo vs. Universidad de Chile

Domingo 26 de abril - Fecha 11

Universidad de Chile vs. Universidad Católica

Segunda rueda

Domingo 9 de agosto - Fecha 18

Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena

Deportes Concepción vs. Universidad de Concepción

Domingo 23 de agosto - Fecha 20

Universidad de Chile vs. Colo Colo

Domingo 1 de noviembre - Fecha 26