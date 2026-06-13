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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

El líder Colo Colo cerró su sólida primera rueda con inapelable triunfo ante Cobresal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El “Cacique” dominó a los "mineros" para estirar su amplia ventaja en la tabla.

La caída agudizó la crisis cobresalina en la zona baja.

El líder Colo Colo cerró su sólida primera rueda con inapelable triunfo ante Cobresal
 Comunicaciones Colo Colo
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Colo Colo sumó un nuevo triunfo en su camino como puntero exclusivo de la Liga de Primera, cerrando su primer semestre con un 3-0 sobre Cobresal en el Estado Monumental por la fecha 15.

De entrada la balanza se desequilibró con el gol de Lautaro Pastrán en apenas cuatro minutos de juego. Poco antes, Steffan Pino quedó corto por unos cuantos centímetros para lo que pudo ser el gol "minero".

El "Cacique" aprovechó el envión y fallas defensivas visitantes para que Víctor Felipe Méndez reciba con total libertad para el 2-0 a los 11'. Sin embargo, estuvo cerca de lamentar un autogol de Diego Ulloa: Gabriel Maureira estuvo atento para manotear el mal despeje de su compañero.

Los dirigidos por Fernando Ortiz siguieron con el pie en el acelerador con más llegadas de peligro y Jeyson Rojas puso la tercera cifra a los 35', luego de un control de pecho y tropiezo del delantero Javier Correa en el área.

El comienzo del segundo tiempo se retrasó algunos minutos por el pedido de asistencia médica para un hincha en la tribuna Caupolicán. El fanático sufrió una desconmpensación que fue controlada, permitiendo el inicio del complemento.

La segunda etapa fue un mero trámite, pues Colo Colo jugó con total tranquilidad ante un golpeado equipo de Gustavo Huerta que se replegó para evitar sufrir más goles.

El arquero Alejandro Santander fue factor clave para evitar un resultado aún más abultado. Si bien Julián Brea encontró un par de espacios, Maureira prácticamente no tuvo opción. El encuentro se terminó en medio de un juego estancado donde Colo Colo estaba instalado en campo rival.

Con este resultado, el "Cacique" le sacó 12 puntos a Coquimbo Unido y Palestino, a la espera de lo que haga Universidad Católica (23) este fin de semana.

Cobresal, en tanto, quedó al borde de la zona de descenso con 13 puntos, a merced de Deportes Concepción (11) y Unión La Calera (11).

Ficha del Colo Colo vs. Cobresal:

  • COLO COLO (3): Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal [C], Erick Wiemberg; Jeyson Rojas (87' Matías Fernández), Tomás Alarcón, Víctor F. Méndez, Diego Ulloa (87' Francisco Marchant); Lautaro Pastrán (77' Maximiliano Romero); Leandro Hernández (67' Alvaro Madrid), Javier Correa. DT: Fernando Ortiz
  • COBRESAL (0): Alejandro Santander; Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, José Tiznado [C], Aníbal Gajardo (45' Rodrigo Sandoval); Benjamín Valenzuela (84' Benjamín Villarroel), Aaron Astudillo, Agustín Nadruz (45' Antonio Castillo), Esteban Valencia (66' Bryan Carvallo); Julián Brea, Steffan Pino (66' Franco Frías). DT: Gustavo Huerta
  • ESTADIO: Monumental, Macul
  • ARBITRO: Diego Flores
  • PUBLICO: 33.454 espectadores
  • GOLES: 1-0: 4' Lautaro Pastrán (CC); 2-0: 11' Víctor F. Méndez (CC); 3-0: 35' Jeyson Rojas (CC)
  • TARJETAS AMARILLAS: No hubo
  • TARJETAS ROJAS: No hubo
Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 15 36 +17 Libertadores
2 Coquimbo  15 24 +4 Libertadores
3 Palestino 14 24 +2 Duelo Chile 4
4 Universidad Católica 14 23 +11 Sudamericana
5 Everton 14 22 +4 Sudamericana
6 Huachipato 14 22 +1 Sudamericana
7 Deportes Limache 14 21 +8 -
8 Ñublense 14 21 -1 -
9 Universidad de Chile 13 20 +5 -
10 O'Higgins 14 20 -1 -
11 U. de Concepción 14 19 -9 -
12 D. La Serena 15 18 -4 -
13 Audax Italiano 15 16 -3 -
14 Cobresal 15 13 -10 -
15 Deportes Concepción 14 11 -10 Descenso
16 Unión La Calera 14 11 -14 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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