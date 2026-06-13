El líder Colo Colo cerró su sólida primera rueda con inapelable triunfo ante Cobresal
El “Cacique” dominó a los "mineros" para estirar su amplia ventaja en la tabla.
La caída agudizó la crisis cobresalina en la zona baja.
El “Cacique” dominó a los "mineros" para estirar su amplia ventaja en la tabla.
La caída agudizó la crisis cobresalina en la zona baja.
Colo Colo sumó un nuevo triunfo en su camino como puntero exclusivo de la Liga de Primera, cerrando su primer semestre con un 3-0 sobre Cobresal en el Estado Monumental por la fecha 15.
De entrada la balanza se desequilibró con el gol de Lautaro Pastrán en apenas cuatro minutos de juego. Poco antes, Steffan Pino quedó corto por unos cuantos centímetros para lo que pudo ser el gol "minero".
El "Cacique" aprovechó el envión y fallas defensivas visitantes para que Víctor Felipe Méndez reciba con total libertad para el 2-0 a los 11'. Sin embargo, estuvo cerca de lamentar un autogol de Diego Ulloa: Gabriel Maureira estuvo atento para manotear el mal despeje de su compañero.
Los dirigidos por Fernando Ortiz siguieron con el pie en el acelerador con más llegadas de peligro y Jeyson Rojas puso la tercera cifra a los 35', luego de un control de pecho y tropiezo del delantero Javier Correa en el área.
El comienzo del segundo tiempo se retrasó algunos minutos por el pedido de asistencia médica para un hincha en la tribuna Caupolicán. El fanático sufrió una desconmpensación que fue controlada, permitiendo el inicio del complemento.
La segunda etapa fue un mero trámite, pues Colo Colo jugó con total tranquilidad ante un golpeado equipo de Gustavo Huerta que se replegó para evitar sufrir más goles.
El arquero Alejandro Santander fue factor clave para evitar un resultado aún más abultado. Si bien Julián Brea encontró un par de espacios, Maureira prácticamente no tuvo opción. El encuentro se terminó en medio de un juego estancado donde Colo Colo estaba instalado en campo rival.
Con este resultado, el "Cacique" le sacó 12 puntos a Coquimbo Unido y Palestino, a la espera de lo que haga Universidad Católica (23) este fin de semana.
Cobresal, en tanto, quedó al borde de la zona de descenso con 13 puntos, a merced de Deportes Concepción (11) y Unión La Calera (11).
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|15
|36
|+17
|Libertadores
|2
|Coquimbo
|15
|24
|+4
|Libertadores
|3
|Palestino
|14
|24
|+2
|Duelo Chile 4
|4
|Universidad Católica
|14
|23
|+11
|Sudamericana
|5
|Everton
|14
|22
|+4
|Sudamericana
|6
|Huachipato
|14
|22
|+1
|Sudamericana
|7
|Deportes Limache
|14
|21
|+8
|-
|8
|Ñublense
|14
|21
|-1
|-
|9
|Universidad de Chile
|13
|20
|+5
|-
|10
|O'Higgins
|14
|20
|-1
|-
|11
|U. de Concepción
|14
|19
|-9
|-
|12
|D. La Serena
|15
|18
|-4
|-
|13
|Audax Italiano
|15
|16
|-3
|-
|14
|Cobresal
|15
|13
|-10
|-
|15
|Deportes Concepción
|14
|11
|-10
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|14
|11
|-14
|Descenso