Capturan a presunto violador serial vinculado con cinco ataques en el Cajón del Maipo

La PDI y la Fiscalía informaron este martes la detención en flagrancia de un presunto agresor sexual serial, acusado de perpetrar al menos cinco ataques contra mujeres desde mayo pasado, en el sector Los Areneros del Cajón del Maipo.

El sospechoso es Ignacio Cabello de 28 años, ingeniero informático de nacionalidad chilena y sin antecedentes penales que reside en la comuna de Puente Alto, donde comparte domicilio junto a su madre y su hermana.

El subprefecto Rodrigo Gómez, jefe de la Brigada de Delitos Sexuales (Brisexme), explicó que el sujeto "contactaba a sus víctimas a través de redes sociales, concertaba una cita y posteriormente, en algún momento de esa conversación, las agredía tanto física como sexualmente".

Cabe mencionar que actuó de ese modo en dos oportunidades, ya que subió a una tercera mujer a su vehículo tras verla haciendo dedo en la calle, mientras que se llevó a otra a la fuerza desde la vía pública.

"Las agresiones eran bastante violentas, y desafortunadamente, esa violencia física fue escalando", añadió el funcionario, antes de precisar que "hay una víctima en mayo, dos en junio y dos en julio, (pero) no descartamos derechamente que no haya otras víctimas".

Pese a que el sujeto se preocupaba de eliminar cualquier rastro del recorrido que hacía desde su casa hasta el sitio eriazo donde solía trasladar a las víctimas, los detectives lograron ubicar aquel lugar, así como el auto que utilizaba.

"Además -continuó el subprefecto Gómez-, en un trabajo con la comunidad, determinamos que ese vehículo se encontraba merodeando el sábado en el sector Los Areneros".

El jefe de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Sur, Juan Cheuquiante, complementó que al fiscalizar la camioneta en esa madrugada, "se encontró (al hombre) en delito flagrante y se auxilió a una victima, que refirió en ese momento que el sujeto la había violado".

Finalmente, el Ministerio Público imputó al presunto atacante por cuatro delitos de violación este martes, y el tribunal ordenó la prisión preventiva en su contra, fijando un plazo de 180 días para la investigación.

Durante la audiencia de formalización, la defensa alegó una supuesta enfermedad mental del sujeto para excusar las agresiones, argumento que el juzgado desechó.