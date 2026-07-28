Senapred emitió triple alerta por riesgo de desborde en Los Ríos y confirmó nuevo sistema frontal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó este martes un nuevo balance sobre la emergencia provocada por la confluencia de sistemas frontales que han impactado simultáneamente a diversas regiones del país.

Según detallaron las autoridades, la principal preocupación de los organismos de socorro se concentra en la Región de Los Ríos, donde el incremento del caudal de los cursos de agua mantiene en máxima alerta a la población.

En la comuna de La Unión, las autoridades solicitaron evacuar en tres oportunidades a los vecinos residentes en la orilla del río Llollelhue producto del progresivo aumento de su cauce.

Pese a que durante las últimas jornadas se han registrado lluvias de menor intensidad, la saturación de los suelos ha provocado una menor capacidad de absorción del agua, elevando el peligro de inundación en los sectores ribereños.

Ante esto, Senapred dispuso de tres albergues en la zona con capacidad para 300 personas y reiteró el llamado al autocuidado, instando a la comunidad a no acercarse a los ríos ni a las zonas anegadas.

Para atender la contingencia en la zona, se habilitaron tres albergues con capacidad para 300 personas. (FOTO: ATON)

Desde el organismo técnico manifestaron especial preocupación por la situación en La Unión, debido a que un grupo de pobladores ha decidido permanecer en sus viviendas a pesar de las reiteradas alertas SAE transmitidas a sus dispositivos móviles y del evidente riesgo que representa el incremento del caudal del río.

Pronóstico meteorológico para los próximos días

A pesar de que las precipitaciones del presente sistema frontal han ido declinando gradualmente desde Valparaíso hacia la zona centro sur, el Ejecutivo confirmó el ingreso de un nuevo evento meteorológico antes del fin de semana.

El subsecretario del Interior, Max Pavez, detalló que "el miércoles 29 no se van a registrar precipitaciones en este tramo, pero sí el jueves va a ingresar un nuevo sistema frontal de Maule a Los Ríos. Si bien es cierto va a ser de menor intensidad, va a traer precipitaciones en un rango normal".

"También es importante señalar que el viernes 31 va a volver a llover en las regiones de Coquimbo y Atacama con menor intensidad. La Dirección Meteorológica de Chile ha estimado que van a ser precipitaciones en rango normal; sin embargo, va a precipitar en esas zonas", puntualizó la autoridad.

La saturación acumulada de los suelos reduce la absorción de agua e incrementa el riesgo de inundaciones. (FOTO: ATON)

Afectaciones, conectividad y servicios básicos

Según el catastro entregado por la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, la emergencia deja hasta el momento un saldo nacional de 138 personas damnificadas, 32 personas albergadas, 847 aisladas, dos viviendas destruidas en su totalidad y 487 inmuebles que se encuentran en proceso de evaluación por parte de los municipios.

En relación con el Norte Chico, la conectividad vial de la Ruta 5 se encuentra en proceso de restablecimiento gradual, por lo que las autoridades realizarán inspecciones en terreno desde Coquimbo hacia el norte para evaluar el estado de la carretera.

En materia de suministro eléctrico, el 98,5% del país cuenta con servicio normalizado.

En Coquimbo, Ovalle y Andacollo la cobertura alcanza el 100%, mientras que en el tramo entre Coquimbo y La Serena se sitúa en un 98%, previéndose su total recuperación en las próximas horas.