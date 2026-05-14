[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

- Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026.

1. Colo Colo - 24 puntos (+7 goles a favor)

2. Deportes Limache - 21 puntos (+14)

3. Huachipato - 19 puntos (+4)

4. O'Higgins - 19 puntos (+1)

5. Universidad Católica - 17 puntos (+7)

6. Universidad de Chile - 17 puntos (+5)

7. Ñublense - 17 puntos (+2)

8. Coquimbo Unido - 16 puntos (0)

9. Unión La Calera - 16 puntos (-2)

10. Deportes La Serena - 14 puntos (-1)

11. Palestino - 14 puntos (-4)

12. Universidad de Concepción - 14 puntos (-10)

13. Everton - 12 puntos (-2)

14. Audax Italiano - 11 puntos (-1)

15. Deportes Concepción - 8 puntos (-9)

16. Cobresal - 7 puntos (-11)