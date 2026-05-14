Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.
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- Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026.
1. Colo Colo - 24 puntos (+7 goles a favor)
2. Deportes Limache - 21 puntos (+14)
3. Huachipato - 19 puntos (+4)
4. O'Higgins - 19 puntos (+1)
5. Universidad Católica - 17 puntos (+7)
6. Universidad de Chile - 17 puntos (+5)
7. Ñublense - 17 puntos (+2)
8. Coquimbo Unido - 16 puntos (0)
9. Unión La Calera - 16 puntos (-2)
10. Deportes La Serena - 14 puntos (-1)
11. Palestino - 14 puntos (-4)
12. Universidad de Concepción - 14 puntos (-10)
13. Everton - 12 puntos (-2)
14. Audax Italiano - 11 puntos (-1)
15. Deportes Concepción - 8 puntos (-9)
16. Cobresal - 7 puntos (-11)