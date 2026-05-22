Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
|Pos.
|Club
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|27
|+11
|Libertadores
|2
|Huachipato
|22
|+6
|Libertadores
|3
|Deportes Limache
|21
|+12
|Duelo Chile 4
|4
|Universidad Católica
|20
|+9
|Sudamericana
|5
|Coquimbo Unido
|19
|+3
|Sudamericana
|6
|O'Higgins
|19
|0
|Sudamericana
|7
|Everton
|18
|+4
|-
|8
|Universidad de Chile
|17
|+4
|-
|9
|Palestino
|17
|0
|-
|10
|Ñublense
|17
|-2
|-
|11
|Universidad de Concepción
|17
|-9
|-
|12
|Deportes La Serena
|14
|-5
|-
|13
|Cobresal
|13
|-5
|-
|14
|Audax Italiano
|11
|-4
|-
|15
|Unión La Calera
|10
|-13
|Descenso
|16
|Deportes Concepción
|8
|-11
|Descenso
* Están jugando su partido de la fecha 13.
Clasificarán a la Copa Libertadores 2027:
Clasificarán a la Copa Sudamericana 2027:
Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.
Los dos últimos equipos de la tabla perderán la categoría y jugarán en la Liga de Ascenso en 2027.