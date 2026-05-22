[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos. Club Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 27 +11 Libertadores 2 Huachipato 22 +6 Libertadores 3 Deportes Limache 21 +12 Duelo Chile 4 4 Universidad Católica 20 +9 Sudamericana 5 Coquimbo Unido 19 +3 Sudamericana 6 O'Higgins 19 0 Sudamericana 7 Everton 18 +4 - 8 Universidad de Chile 17 +4 - 9 Palestino 17 0 - 10 Ñublense 17 -2 - 11 Universidad de Concepción 17 -9 - 12 Deportes La Serena 14 -5 - 13 Cobresal 13 -5 - 14 Audax Italiano 11 -4 - 15 Unión La Calera 10 -13 Descenso 16 Deportes Concepción 8 -11 Descenso

* Están jugando su partido de la fecha 13.

Clasificación a copas internacionales Clasificarán a la Copa Libertadores 2027: El primer lugar del Campeonato será Chile 1. El segundo lugar será Chile 2. El ganador de la Copa de la Liga será el Chile 3. El ganador del duelo entre el tercer lugar del campeonato y el campeón de la Copa Chile será el Chile 4. Clasificarán a la Copa Sudamericana 2027: El cuarto lugar del Campeonato será Chile 1. El quinto lugar será Chile 2. El sexto lugar será Chile 3. El perdedor del duelo entre el tercer lugar y el campeón de la Copa Chile será el Chile 4. Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.