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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 16

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 16
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 15 36 +17 Libertadores
2 Universidad Católica 15 26 +15 Libertadores
3 Universidad de Chile
 15 24 +7 Duelo Chile 4
4 Coquimbo 15 24 +4 Sudamericana
5 Palestino 15 24 +2 Sudamericana
6 Huachipato 15 23 +1 Sudamericana
7 Everton 15 22 +4 -
8 Ñublense 15 22 -1 -
9 Deportes Limache 15 21 +7 -
10 O'Higgins 15 20 -3 -
11 U. de Concepción 15 19 -13 -
12 La Serena 15 18 -4 -
13 Audax Italiano 15 16 -3 -
14 D. Concepción 15 14 -9 -
15 Cobresal 15 13 -10 Descenso
16 Unión La Calera 15 12 -14 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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