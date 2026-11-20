Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 28
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Revisa en vivo la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo (CAMPEON)
|27
|61
|+29
|Libertadores
|2
|U. de Chile
|27
|51
|+25
|Libertadores
|3
|Universidad Católica
|27
|49
|+19
|Duelo Chile 4
|4
|Deportes Limache
|27
|40
|+8
|Sudamericana
|5
|Everton
|27
|40
|+8
|Sudamericana
|6
|Coquimbo
|27
|38
|+3
|Sudamericana
|7
|Palestino
|27
|38
|+1
|-
|8
|Deportes Concepción
|27
|38
|0
|-
|9
|Deportes La Serena
|27
|37
|-2
|-
|10
|Huachipato
|27
|36
|-6
|-
|11
|Ñublense
|27
|35
|-10
|-
|12
|O'Higgins
|27
|31
|-10
|-
|13
|Audax Italiano
|27
|30
|-5
|-
|14
|Cobresal
|27
|27
|-11
|-
|15
|U. de Concepción
|27
|26
|-27
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|27
|24
|-19
|Descenso