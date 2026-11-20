El Senado concluyó la votación del proyecto de Presupuesto 2027 la madrugada de este viernes, tras una extensa jornada marcada por acuerdos para reponer recursos en Educación y Cultura, además de una controversia por fondos destinados a las empresas forestales.

Entre los principales acuerdos estuvo la reposición del presupuesto del Ministerio de Educación, cuya partida fue rechazada por la Cámara Baja, y que recibió casi 48.000 millones de pesos adicionales respecto de la propuesta original. De ese monto, 35.000 millones se destinarán al programa Yo Elijo Mi PC, que el Gobierno buscaba eliminar, mientras que otros 6.300 millones serán asignados a educación superior.

La senadora de la Democracia Cristiana Yasna Provoste valoró el acuerdo alcanzado: "El año 2027 los estudiantes de séptimo básico de la educación pública van a recibir su computador y sus profesores van a recibir capacitación en nuevas tecnologías digitales. Ese computador no lo trajo ni el grito ni el meme, lo trajo el acuerdo".

La partida fue aprobada con 25 votos a favor y dos en contra, entre ellos el de la senadora del Frente Amplio Beatriz Sánchez, quien cuestionó el tiempo disponible para revisar el proyecto: "No me gusta, no quiero votar cosas que no he visto. Este presupuesto de Educación, que son 399 páginas que nos dieron hace 45 minutos, una hora, no lo vi completo", se quejó.

Reposición de recursos para sitios de memoria

Otro de los acuerdos permitió reponer el presupuesto original del Ministerio de las Culturas, incluyendo los recursos destinados a sitios de memoria.

"Efectivamente el Gobierno ha repuesto los recursos para sitios de memoria, pero hay senadores aquí presentes que presentaron indicación para que se redujeran a 1.000 pesos. Y me parece a mí que poner en cuestión la memoria con insultos, de verdad debiera hacernos reflexionar desde el Senado de la República", cuestionó la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

Por su parte, el senador republicano Cristián Vial planteó reparos: "reponer estos fondos, yo no tengo problema si eso nos ayuda a avanzar, pero ojalá que alguna vez hagamos un monumento donde estemos todos representados y nos demos la mano, y finalmente superemos esto".

Polémica por 50.000 millones para empresas forestales

La mayor controversia surgió al final de la jornada, durante la discusión de la partida del Tesoro Público, donde el Gobierno contempló 50.000 millones de pesos para apoyar proyectos de repoblación forestal, una medida que generó críticas por su similitud con el antiguo Decreto Ley 701, promulgado durante la dictadura.

"Esto es pasar un perro muerto. Esto no se hace. A la última hora, no se pasa de contrabando", reprochó el senador socialista Alfonso de Urresti.

La senadora independiente Alejandra Sepúlveda, también cuestionó la iniciativa: "Esto no genera la mano de obra que se está diciendo. Pero además, es impresentable que se coloquen 50.000 millones aquí y los saca de INDAP. Y lo segundo, las complicaciones que tenemos por los monocultivos en este tema son brutales".

Ante las críticas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió: "Solicito si se pudiese mantener un poco más la calma acá. Es una iniciativa que no va a las grandes empresas, tiene un tope de tamaño".

Sin embargo, el senador comunista Daniel Núñez replicó: "Eso no lo dice la glosa. En ningún momento dice que hay un límite de tamaño del productor beneficiado".

La jornada también dejó rechazada la partida de Agricultura, por lo que aún quedaron diferencias pendientes entre ambas cámaras. El proyecto volverá el próximo lunes a la Cámara de Diputadas y Diputados, que deberá revisar los cambios aprobados por el Senado.