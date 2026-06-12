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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 15 de la Liga de Primera 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 15 de la Liga de Primera 2026
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

- Actualizado con el empate de Audax Italiano y Deportes La Serena

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 14 33 +14 Libertadores
2 Universidad Católica 14 23 +11 Libertadores
3 Coquimbo 14 23 +4 Duelo Chile 4
4 Everton 14 22 +6 Sudamericana
5 Huachipato 14 22 +1 Sudamericana
6 Deportes Limache 14 21 +8 Sudamericana
7 Ñublense 14 21 -1 -
8 Palestino 14 21 +1 -
9 Universidad de Chile 13 20 +5 -
10 O'Higgins 13 19 -2 -
11 U. de Concepción 14 19 -9 -
12 D. La Serena 15 18 -4 -
13 Audax Italiano 15 16 -3 -
14 Cobresal 14 13 -7 -
15 Deportes Concepción 14 11 -10 Descenso
16 Unión La Calera 14 11 -14 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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