Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 15 de la Liga de Primera 2026
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.
Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
- Actualizado con el empate de Audax Italiano y Deportes La Serena
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|14
|33
|+14
|Libertadores
|2
|Universidad Católica
|14
|23
|+11
|Libertadores
|3
|Coquimbo
|14
|23
|+4
|Duelo Chile 4
|4
|Everton
|14
|22
|+6
|Sudamericana
|5
|Huachipato
|14
|22
|+1
|Sudamericana
|6
|Deportes Limache
|14
|21
|+8
|Sudamericana
|7
|Ñublense
|14
|21
|-1
|-
|8
|Palestino
|14
|21
|+1
|-
|9
|Universidad de Chile
|13
|20
|+5
|-
|10
|O'Higgins
|13
|19
|-2
|-
|11
|U. de Concepción
|14
|19
|-9
|-
|12
|D. La Serena
|15
|18
|-4
|-
|13
|Audax Italiano
|15
|16
|-3
|-
|14
|Cobresal
|14
|13
|-7
|-
|15
|Deportes Concepción
|14
|11
|-10
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|14
|11
|-14
|Descenso