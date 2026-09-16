Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones tras el duelo pendiente de Coquimbo y Huachipato
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.
Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|23
|54
|+26
|Libertadores
|2
|Universidad Católica
|23
|42
|+17
|Libertadores
|3
|Universidad de Chile
|23
|42
|+16
|Duelo Chile 4
|4
|Everton
|23
|36
|+12
|Sudamericana
|5
|Palestino
|23
|36
|+3
|Sudamericana
|6
|Deportes Limache
|23
|33
|+8
|Sudamericana
|7
|Ñublense
|23
|32
|-3
|-
|8
|Deportes Concepción
|23
|31
|-1
|-
|9
|Deportes La Serena
|23
|30
|-4
|-
|10
|Coquimbo Unido
|23
|29
|-1
|-
|11
|Audax Italiano
|23
|28
|-5
|-
|12
|Huachipato
|22
|28
|-9
|-
|13
|O'Higgins
|23
|27
|-8
|-
|14
|Cobresal
|23
|24
|-10
|-
|15
|U. de Concepción
|22
|22
|-20
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|23
|17
|-21
|Descenso