Everton rescató un agónico empate contra Coquimbo en el inicio de la fecha 13
La igualdad en Viña del Mar llegó justo al minuto 90 de partido.
La igualdad en Viña del Mar llegó justo al minuto 90 de partido.
El Estadio Sausalito fue el escenario para el comienzo de la decimotercera jornada de la Liga de Primera, con una igualdad de 1-1 entre Everton y Coquimbo Unido.
La contienda fue equilibrada, com ambos elencos teniendo similar cantidad de acercamientos al gol. Los golpes a las redes se reservaron para la segunda mitad.
Antes del descanso, específicamente a los 41', en Coquimbo salió reemplazado el capitán Sebastián Galani por precaución, ya que presentó alguna molestia física y el DT Hernán Caputto evitó riesgos ante la carga de partidos que ha tenido su equipo.
Los "piratas" comenzaron arriba en el marcador con la anotación de Nicolás Johansen a los 56': El "9" recibió solo en el área a espaldas de los centrales, la bajó de pecho y definió con frialdad.
El "Eforé" de Walter Ribonetto empujó y logró el empate justo al minuto 90, cuando al arquero Gonzalo Flores se le soltó un balón que parecía controlado y Nicolás Montiel aprovechó para arremeter y anotar.
Con este resultado Everton llegó a cuatro partidos de invicto y dormirá dentro de la zona de Copa Sudamericana con 19 puntos, a la espera de lo que hagan en sus respectivos duelos O'Higgins (19) y el grupo de equipos con 18 unidades: Universidad de Chile, Palestino, Ñublense y Universidad de Concepción.
Coquimbo, en tanto, se mantuvo quinto al sumar 20 unidades, viendo cortada la racha triunfal que sostenía sumando el torneo local y la Copa Libertadores.
|Pos.
|Club
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|27
|+11
|Libertadores
|2
|Huachipato
|22
|+6
|Libertadores
|3
|Deportes Limache
|21
|+12
|Duelo Chile 4
|4
|Universidad Católica
|20
|+9
|Sudamericana
|5
|Coquimbo Unido
|20
|+3
|Sudamericana
|6
|Everton
|19
|+4
|Sudamericana
|7
|O'Higgins
|19
|0
|-
|8
|Universidad de Chile
|17
|+4
|-
|9
|Palestino
|17
|0
|-
|10
|Ñublense
|17
|-2
|-
|11
|Universidad de Concepción
|17
|-9
|-
|12
|Deportes La Serena
|14
|-5
|-
|13
|Cobresal
|13
|-5
|-
|14
|Audax Italiano
|11
|-4
|-
|15
|Unión La Calera
|10
|-13
|Descenso
|16
|Deportes Concepción
|8
|-11
|Descenso
Clasificarán a la Copa Libertadores 2027:
Clasificarán a la Copa Sudamericana 2027:
Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.
Los dos últimos equipos de la tabla perderán la categoría y jugarán en la Liga de Ascenso en 2027.