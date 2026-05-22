Everton rescató un agónico empate contra Coquimbo en el inicio de la fecha 13

El Estadio Sausalito fue el escenario para el comienzo de la decimotercera jornada de la Liga de Primera, con una igualdad de 1-1 entre Everton y Coquimbo Unido.

La contienda fue equilibrada, com ambos elencos teniendo similar cantidad de acercamientos al gol. Los golpes a las redes se reservaron para la segunda mitad.

Antes del descanso, específicamente a los 41', en Coquimbo salió reemplazado el capitán Sebastián Galani por precaución, ya que presentó alguna molestia física y el DT Hernán Caputto evitó riesgos ante la carga de partidos que ha tenido su equipo.

Los "piratas" comenzaron arriba en el marcador con la anotación de Nicolás Johansen a los 56': El "9" recibió solo en el área a espaldas de los centrales, la bajó de pecho y definió con frialdad.

El "Eforé" de Walter Ribonetto empujó y logró el empate justo al minuto 90, cuando al arquero Gonzalo Flores se le soltó un balón que parecía controlado y Nicolás Montiel aprovechó para arremeter y anotar.

Con este resultado Everton llegó a cuatro partidos de invicto y dormirá dentro de la zona de Copa Sudamericana con 19 puntos, a la espera de lo que hagan en sus respectivos duelos O'Higgins (19) y el grupo de equipos con 18 unidades: Universidad de Chile, Palestino, Ñublense y Universidad de Concepción.

Coquimbo, en tanto, se mantuvo quinto al sumar 20 unidades, viendo cortada la racha triunfal que sostenía sumando el torneo local y la Copa Libertadores.

Pos. Club Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 27 +11 Libertadores 2 Huachipato 22 +6 Libertadores 3 Deportes Limache 21 +12 Duelo Chile 4 4 Universidad Católica 20 +9 Sudamericana 5 Coquimbo Unido 20 +3 Sudamericana 6 Everton 19 +4 Sudamericana 7 O'Higgins 19 0 - 8 Universidad de Chile 17 +4 - 9 Palestino 17 0 - 10 Ñublense 17 -2 - 11 Universidad de Concepción 17 -9 - 12 Deportes La Serena 14 -5 - 13 Cobresal 13 -5 - 14 Audax Italiano 11 -4 - 15 Unión La Calera 10 -13 Descenso 16 Deportes Concepción 8 -11 Descenso

Clasificación a copas internacionales Clasificarán a la Copa Libertadores 2027: El primer lugar del Campeonato será Chile 1. El segundo lugar será Chile 2. El ganador de la Copa de la Liga será el Chile 3. El ganador del duelo entre el tercer lugar del campeonato y el campeón de la Copa Chile será el Chile 4. Clasificarán a la Copa Sudamericana 2027: El cuarto lugar del Campeonato será Chile 1. El quinto lugar será Chile 2. El sexto lugar será Chile 3. El perdedor del duelo entre el tercer lugar y el campeón de la Copa Chile será el Chile 4. Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.