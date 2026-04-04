Everton y Ñublense firmaron un discreto empate y se estancaron en la Liga

Everton y Ñublense no consiguieron pasar del 0-0 en su discreto duelo disputado en el Sausalito de Viña del Mar, firmando así un resultado amargo que los dejó estancados en la octava fecha de la Liga de Primera.

Los pupilos de Walter Ribonetto tomaron el control en el tramo inicial del cotejo y hasta se dio el lujo de coquetear con la apertura de la cuenta con un cabezazo de Emiliano Ramos que pasó cerca del marco (3') y un tiro de Braian Martínez que bloqueó el portero Nicola Pérez (13').

En el complemento, el técnico forastero Juan José Ribera ajustó las piezas de su equipo y por momentos causó estragos en el fondo del local. Franco Rami estuvo a nada de desequilibrar el marcador (83'), pero el árbitro anuló su conquista por posición de adelanto.

Empate con gusto a poco para todos los protagonistas del pleito, resultado que además dejó a los auriazules en el 13° lugar con 8 puntos, apenas uno por arriba de la zona de descenso. El elenco sureño, en tanto, quedó en cuarto puesto con 13 unidades, cuatro menos que el líder Deportes Limache.

El próximo sábado a las 15:00 horas, Everton viajará hasta el norte del país para visitar a Deportes La Serena, mientras que Ñublense recibirá a Universidad de Chile desde las 17:30 del domingo.