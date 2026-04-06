Felipe Gutiérrez tras goleada ante la U: "El 4-0 no refleja la realidad de lo que fue el partido"

Pese a la contundente derrota por 4-0 sufrida ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional, el técnico de Deportes La Serena, Felipe Gutiérrez, realizó un análisis positivo de gran parte del compromiso, asegurando que la diferencia en el marcador no fue proporcional al trámite del juego.

En conferencia de prensa, el estratega del conjunto "granate" destacó el nivel mostrado por sus dirigidos en la primera fracción. "En el primer tiempo estábamos jugando un muy buen partido, creo que fuimos superiores a la U, pero nos cuesta mucho convertir. Deberíamos haber marcado algún gol cuando éramos superiores en todos los aspectos", señaló.

Sin embargo, Gutiérrez lamentó la ráfaga de anotaciones azules que sentenció el encuentro en el complemento: "En el segundo tiempo, dos desatenciones nuestras terminan generando dos goles del rival. En esa situación, con dos goles muy rápidos, psicológicamente no pudimos volver al partido".

Respecto al desarrollo global del duelo, el DT sostuvo que el marcador final resultó exagerado. "Seguimos compitiendo, seguimos intentándolo, pero contra la U de Chile acá en el Estadio Nacional se vuelve muy complejo. Termina siendo un resultado de 4-0 cuando la realidad, en cuanto al juego, no fue eso. Creo que fue un partido bastante parejo", añadió.

Finalmente, el entrenador valoró la postura de su equipo en Ñuñoa. "Jugar contra la U siempre es complejo y perder en el Estadio Nacional era una posibilidad bastante amplia, pero creo que competimos de muy buena manera", cerró.