Huachipato dejó atrás su mala racha con una revitalizadora goleada ante U. de Concepción

Huachipato aprovechó la localía para derribar a Universidad de Concepción con un contundente 5-1 que cortó la sequía "acerera" en el cierre de la octava fecha de la Liga de Primera.

Pese a lo abultado del marcador, el "Campanil" pegó primero en seis minutos de juego con un golazo de Agustín Urzi tras su combinación con Cecilio Waterman.

Sin embargo, Santiago Silva sacó un ajustado disparo a los 37' para igualar las cosas, que en el segundo tiempo sería de dominio "siderúrgico".

A los 66', el arquero de la UdeC, también llamado Santiago Silva, salió mal y quedó a medio camino ante un centro de Nicolás Vargas que terminó dentro del arco para el 2-1 parcial de Huachipato.

Poco después, a los 70', Cris Martínez aumentó la diferencia con un golpe de cabeza anticipando el achique del guardameta Silva.

La arremetida del "Campeón del Sur" no quedó ahí, pues el carácter de goleada llegó con las dianas de Maximiliano Rodríguez (79') y Claudio Sepúlveda (82') en los últimos minutos.

De esta manera, Huachipato dejó atrás seis partidos consecutivos sin victorias, distribuidas en tres derrotas por la Liga de Primera y dos caídas con un empate en Copa de la Liga.

La escuadra de Jaime García, ausente en esta jornada, llegó a 12 unidades para ubicarse en el séptimo puesto, a solo uno de O'Higgins, que cierra la zona de copas internacionales.

Más atrás se ubicó Universidad de Concepción, en el noveno lugar con 11 puntos.