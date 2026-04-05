Huachipato quiere frenar su mala racha en la Liga en su duelo ante U. de Concepción

Huachipato se medirá ante Universidad de Concepción en Talcahuano este lunes 6 de abril a las 20:00 horas (00:00 GMT), en el cierre de la octava fecha de la Liga de Primera, y buscará romper con su racha de siete partidos sin ganar en todas las competiciones.

Los acereros se presentarán al encuentro en crisis, tras un mal de desempeño en la Copa de la Liga, con un empate y dos derrotas, lo que los dejó penúltimos en su grupo con un punto.

Además, en la Liga de Primera su último compromiso fue una derrota ante Colo Colo por 2-0 en el Estadio Monumenta. Lleva tres derrotas consecutivas en el torneo y se ubica en el duodécimo puesto de la tabla, con nueve unidades.

Por su parte, el Campanil cosechó una victoria y dos derrotas en la Copa de la Liga y quedó en la tercera posición en el Grupo B con tres puntos.

En la fecha anterior de Primera División, la U penquista derrotó a Palestino por la cuenta mínima y se encuentra en la séptima ubicación con 11 puntos, por lo que un triunfo le permitirá escalar en la parte alta de la tabla.

El árbitro designado para el cotejo fue Fernando Vejar y estará acompañado en el VAR por Gastón Philippe y Matías Valenzuela.

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