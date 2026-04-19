Huachipato trepó al subliderato tras una dramática remontada sobre Audax Italiano

Huachipato dio una notable muestra de redención frente a su público en Talcahuano luego de remontar dramáticamente ante Audax Italiano para vencer por 3-2 en los descuentos y así arremeter como sublíder en la fecha 10 de la Liga de Primera.

En un trabado compromiso, las acciones no se movieron hasta antes del entretiempo. Lucas Velásquez concedió un tiro libre que fue aprovechado por Esteban Matus (45+4'), quien remató a portería y venció la débil resistencia de Christian Bravo.

De cara al complemento todo pareció definirse cuando Michael Vadulli (55') definió con certeza una contra para los forasteros. Sin embargo, Lionel Altamirano apareció para anotar un rápido doblete (58' y 66') que metió en partido a los de Jaime García.

Sobre el final el ímpetu de los "acereros" chocó con un Audax volcado en ataque. Esto fue aprovechado por un Mario Briceño que se fue en carrera y soltó un centro que desafortunadamente fue convertido en contra por Oliver Rojas (90+6') dándole así el festejo al local.

Con esto, Huachipato dio un salto hasta el segundo lugar con 18 puntos y desplazó a Colo Colo por su mejor diferencia de gol. En tanto, los de Gustavo Lema siguen sumidos en el decimotercer puesto con 10 unidades.

Buscando ratificar este buen momento, los "acereros" deberán enfrentar a Deportes La Serena el próximo 26 de abril y los floridanos recibirán en casa al líder, Deportes Limache, el 24 de dicho mes antes de medirse el 28 a Barracas Central por la Sudamericana.