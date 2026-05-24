Deportes Concepción dejó el último puesto tras vencer a Huachipato

Deportes Concepción volvió a los abrazos y se ilusionó en la zona baja tras vencer a Huachipato por 2-0 y dejar la última posición de la Liga de Primera, que desarrolla su fecha 13.

Pese al resultado positivo, el "León de Collao" sufrió un revés apenas en los primeros instantes de partido con la lesión de Leonardo Valencia, quien luego de ser atendido en la cancha debió retirarse en camilla a los 4'.

El conjunto lila aprovechó el terreno cedido por los "acereros" para abrir la cuenta a los 32 minutos: tras un centro por la derecha que confundió e hizo cometer errores al bloque defensivo rival, Ethan Espinoza colocó el 1-0.

La mala salida del arquero Christian Bravo en la jugada incluso terminó en un enorme choque con Rafael Caroca, quien quedó contundido y salió también en camilla, pero volvió rápidamente al ruedo.

Huachipato quedó golpeado y Jaime García hizo cambios. Sin embargo, el "Conce" tuvo la capacidad de bajarle la presión al encuentro y un penal ejecutado por Joaquín Larrivey cerró el marcador a los 70'.

De esta manera, y pese a seguir en zona de descenso, Deportes Concepción llegó a 11 puntos, convirtió a Unión La Calera en el nuevo colista y se acercó peligrosamente a Cobresal (13), Deportes La Serena (14) y Audax Italiano (14).

Los "acereros", en tanto, quedaron estancados con 22, a cinco de un líder Colo Colo que puede estirar aquella ventaja si logra vencer a Universidad Católica (20), elenco que a su vez podría relegar en la tabla al elenco de Huachipato.