¿Incluirá los clásicos? Germán Codina apunta a que "todos los partidos" se jueguen con hinchada visitante

El delegado presidencial para la Región Metropolitana, Germán Codina, visitó ayer jueves las instalaciones del Estadio Monumental con el objetivo de constatar en terreno el trabajo que viene desarrollando el cuadro albo en prevención y seguridad.

En la oportunidad, la autoridad conoció cómo trabaja, por ejemplo, el reconocimiento facial y la labor que se realiza en el perímetro del recinto de Macul.

En un video subido por el cuadro albo, Codina valoró la invitación de Colo Colo: "Sería bueno entender que en esta visita inspectiva conocer la opinión de ustedes en cuanto a las medidas que están tomando", dijo.

Luego, apuntó a un objetivo: Tener público visitante en todos los partidos que se jueguen en la Región Metropolitana.

"Para nosotros es muy importante que, en todos los partidos, y es una instrucción que le di a los equipos que trabajan en la Delegación, puedan contar con hinchadas de visita y de local. Dota al espectáculo de una entretención y hace que no muera el futbol", agregó.