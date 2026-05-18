"Kike" Acuña y "Coca" Mendoza comentarán el clásico entre U. Católica-Colo Colo en TNT Sports

El domingo 24 de mayo a las 18:00 horas, el Claro Arena será sede de una nueva edición del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, válido por la decimotercera fecha de la Liga de Primera.

Para este encuentro, HBO Max y TNT Sports brindarán una vez más la "Señal del hincha", dos transmisiones simultáneas, cada una con relatores partidarios.

La señal partidaria del "Cacique" contará con la presencia del histórico Gabriel "Coca" Mendoza , sumado al relato de Patricio Ocampo y los comentarios del creador de contenido Quintana.

Por otro lado, el programa para los "cruzados" tendrá presente al exseleccionado Jorge "Kike" Acuña , junto a la voz de Mario Palominos y las acotaciones de Cristián Donoso, reconocido rostro en redes sociales.