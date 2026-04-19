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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La programación de la fecha 11 de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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La fecha 11 de la Liga de Primera se desarrollará a partir de este jueves 23 de abril con el duelo entre Palestino y Deportes Concepción a las 20:00 horas en el Estadio Municipal de la Cisterna.

Sin duda el encuentro más atractivo de la jornada será el "Clásico Universitario" que protagonizarán la U y la UC en el Estadio Nacional. De la misma manera Colo Colo visitará a Universidad de Concepción en el Estadio "Ester Roa".

La fecha se cerrará el domingo 26 de abril en el Estadio Sausalito, cuando Everton reciba a Cobresal.

Revisa la agenda de la fecha 10:

Jueves 23 de abril

  • Palestino vs. Deportes Concepción. 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Viernes 24 de abril

  • Unión La Calera vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".
  • Audax Italiano vs. Deportes Limache. 20:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Sábado 25 de abril

  • Ñublense vs. O'Higgins. 15:00 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".
  • Universidad de Chile vs. Universidad Católica. 18:00 horas. Estadio Nacional.

Domingo 26 de abril

  • Deportes La Serena vs. Huachipato. 12:30 horas. Estadio La Portada.
  • Universidad de Concepción vs. Colo Colo. 15:00 horas. Estadio "Ester Roa".
  • Everton vs. Cobresal. 17:30 horas. Estadio Sausalito.

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