Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
La programación de la fecha 11 de la Liga de Primera
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa la agenda en Cooperativa.cl.
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La fecha 11 de la Liga de Primera se desarrollará a partir de este jueves 23 de abril con el duelo entre Palestino y Deportes Concepción a las 20:00 horas en el Estadio Municipal de la Cisterna.
Sin duda el encuentro más atractivo de la jornada será el "Clásico Universitario" que protagonizarán la U y la UC en el Estadio Nacional. De la misma manera Colo Colo visitará a Universidad de Concepción en el Estadio "Ester Roa".
La fecha se cerrará el domingo 26 de abril en el Estadio Sausalito, cuando Everton reciba a Cobresal.
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