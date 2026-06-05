Poduje detalló ampliación del subsidio para viviendas de hasta 4.000 UF: ¿Cómo funcionará?

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció junto a BancoEstado la esperada ampliación de modalidades de financiamiento para la compra de viviendas -como la creación de un nuevo tramo para el subsidio DS1- y detalló cómo funcionará.

La mentada extensión del subsidio será para adquirir viviendas nuevas o usadas de hasta 4.000 UF (y 4.500 en regiones extremas); y, con un ahorro de 200 UF, el Estado aportará otras 400 para el financiamiento.

"Con (el tramo que actualmente existe y que abarca viviendas hasta) las 2.200 UF, cubrimos el 19% de la oferta inmobiliaria. Pero mucha gente que llega al Ministerio dice 'oiga, yo estoy fuera, no puedo aspirar a comprar una vivienda de 3.000 o de 4.000 UF, no tengo subsidio y el banco tampoco me presta'", afirmó Poduje.

"Ahora, con la mezcla que estamos haciendo con el 'Creditazo' (de BancoEstado) más el subsidio DS 4.000, usted va a poder acceder a una vivienda de 4.000 UF. El resto de los beneficios sigue. Este es un tramo nuevo con 5.000 cupos durante este año, y el próximo vamos a aumentarlos", adelantó.

Aún no se publican las bases oficiales para postular, pero se proyecta que se haga el segundo semestre.

Complemento con el plan "Hipotecario Pro 2026" anunciado por BancoEstado

La ampliación del subsidio también se puede complementar con el "Hipotecario Pro 2026" anunciado por el banco estatal, que contempla un financiamiento especial para 12 mil viviendas en los próximos dos meses a través del mecanismo del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes), que permite acceder a tasas desde 3,1% con hasta el 90% de financiamiento para viviendas de 4.000 UF.

En tanto, para viviendas sin tope y sin Fogaes, la tasa sería desde el 3,99%.

"Con garantía Fogaes, estamos hablando de una tasa de un 3,1% y hoy, probablemente, las tasas de mercado están sobre el 4%. Entonces, hay una diferencia de 1 o 1,5% que puede representar aproximadamente un 30 o hasta un 40% del valor de la cuota mensual, como ejemplo de una vivienda de unas 3.000 UF", explicó Mario Farren, presidente de BancoEstado.

Experto: "La casa propia sigue siendo una aspiración muy difícil de concretar"

Sin embargo, pese a estas medidas, para el economista y académico de la Universidad de Santiago, Victor Salas, "la casa propia sigue siendo una aspiración muy difícil de concretar".

"Con el sueldo mediano en Chile, que ronda los 600 mil pesos, acceder a un crédito hipotecario es prácticamente imposible. Los bancos exigen ingresos mínimos que duplican o triplican esa cifra. La verdad es que, para este segmento (la clase media), sin una política pública más agresiva, la casa propia sigue siendo una aspiración muy difícil de concretar", señaló.

"Los subsidios habitacionales en Chile cubren una parte del problema, pero no lo resuelven. Hay un segmento enorme que queda en 'tierra de nadie': gana demasiado para acceder a un subsidio social, pero gana muy poco para calificar a un crédito hipotecario. A eso se suma que los cupos disponibles son escasos, las listas de espera son largas y el precio de las viviendas sigue subiendo año tras año", afirmó el economista.