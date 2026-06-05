"Hecho aislado": Municipio de Santiago y Carabineros abordaron incidente entre guardias y policías

La Municipalidad de Santiago se refirió al confuso enfrentamiento que sus guardias de seguridad tuvieron contra funcionarios de Carabineros en el sector de Puente con Santo Domingo.

Los hechos -ocurridos la noche del miércoles- quedaron registrados en un video que se hizo viral al día siguiente en redes sociales, donde se muestra a ambos bandos protagonizando forcejeos, empujones y discusiones entre sí.

Preliminarmente, todo surgió cuando una mujer que ofrecía líneas telefónicas en la vía pública fue fiscalizada por los inspectores municipales, donde -posteriormente- denunció a Carabineros haber sido insultada y amenazada por ellos.

Los uniformados llegaron al lugar y procedieron a efectuar un control de identidad a uno de los guardias, que se negó a identificarse, lo que comenzó el conflicto.

En este contexto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, calificó en Chilevisión lo sucedido como "un hecho aislado", y que desde la municipalidad trabajan "en conjunto con Carabineros y los guardias de seguridad permanentemente".

Asimismo, afirmó que lo acontecido está bajo investigación (de Fiscalía), "porque hay dos versiones; ambos (guardias y carabineros) tienen cámaras corporales, así que va a ser relativamente sencillo determinar qué ocurrió".

"No quedan rivalidades de por medio (entre los bandos), es un caso aislado; trabajamos todos los días en miles de procedimientos. Me parece que es una exageración hablar de que ensucia el trabajo", sentenció el jefe comunal.

La versión de Carabineros

Desde Carabineros, el coronel Cristian González, de la Prefectura Central, explicó que, "en el marco de una denuncia recibida por parte de una ciudadana del sector céntrico de la comuna de Santiago, Carabineros acogió su denuncia realizando un control de identidad", señaló.

En esa línea, subrayó que toda persona debe someterse a los controles y fiscalizaciones realizados por Carabineros en el ejercicio de sus funciones legales y confirmó que los antecedentes del procedimiento fueron entregados al Ministerio Público.

El coronel agregó que sostendrán reuniones con los encargados de seguridad para fortalecer los operativos y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir, y coincidió con Desbordes al enfatizar que "esto es un hecho aislado que no representa el trabajo coordinado a través de los convenios con las municipalidades".