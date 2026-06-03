Con sorpresas: Matemático que acertó los tres últimos ganadores del Mundial entregó su predicción

El matemático alemán Joachim Klement, quien acertó a los últimos tres campeones de las Copas del Mundo con un sistema que él mismo creó, predijo que el Mundial de Norteamérica 2026 tendrá un ganador inédito.

El académico, que creó un sistema cuyos resultados han dado que hablar en los últimos años, aseguró que el ganador del próximo evento será Países Bajos.

El modelo del germano contempla una serie de variables fundamentales como son el PIB per capita de cada país -ya que este repercute en la infraestructura deportiva- , el tamaño de la población, la posición que el fútbol tiene en la sociedad, el puesto que ocupa la selección en el ranking mundial y un remanente de azar que Klement insiste en destacar.

Klement predice unas semifinales netamente europeas en las que Portugal eliminará a Inglaterra y Países Bajos a España. De los sudamericanos, el único equipo que alcanzaría los cuartos sería Argentina que caería ante el Portugal de Cristiano Ronaldo.

La sorpresa más grande que contempla el pronóstico es la eliminación de Brasil en dieciseisavos a manos de Japón mientras que Ecuador caería en la misma instancia ante Senegal, Colombia ante Croacia y Uruguay ante Argentina.