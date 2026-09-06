La programación de la fecha 23 de la Liga de Primera 2026

Previo al inicio de las Fiestas Patrias, la Liga de Primera continuará su desarrollo con la fecha 23, jornada en la que Colo Colo buscará ampliar su diferencia en la cima recibiendo a Deportes Concepción en el Monumental.

Por otro lado, la lucha por el segundo puesto se mantiene al rojo vivo con Universidad Católica y Universidad de Chile luchando por esta plaza. El primero, visitará a Palestino y el segundo también hará de forastero, pero ante Deportes La Serena.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Sábado 12 de septiembre

Ñublense vs. Everton. 12:30 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

12:30 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún". Cobresal vs. Coquimbo Unido. 15:00 horas. Estadio El Cobre.

15:00 horas. Estadio El Cobre. Palestino vs. Universidad Católica. 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Domingo 13 de septiembre

Universidad de Concepción vs. Huachipato. 12:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

12:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo". Deportes La Serena vs. Universidad de Chile. 15:00 horas. Estadio La Portada.

15:00 horas. Estadio La Portada. Colo Colo vs. Deportes Concepción . 17:30 horas. Estadio Monumental.

. 17:30 horas. Estadio Monumental. Audax Italiano vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Lunes 14 de septiembre