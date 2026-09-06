Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
La programación de la fecha 23 de la Liga de Primera 2026
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Previo al inicio de las Fiestas Patrias, la Liga de Primera continuará su desarrollo con la fecha 23, jornada en la que Colo Colo buscará ampliar su diferencia en la cima recibiendo a Deportes Concepción en el Monumental.
Por otro lado, la lucha por el segundo puesto se mantiene al rojo vivo con Universidad Católica y Universidad de Chile luchando por esta plaza. El primero, visitará a Palestino y el segundo también hará de forastero, pero ante Deportes La Serena.
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Sábado 12 de septiembre
Domingo 13 de septiembre
Lunes 14 de septiembre