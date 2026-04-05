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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La programación de la novena fecha de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa la agenda en Cooperativa.cl.

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La Liga de Primera vivirá la novena fecha del torneo a partir del viernes 10 de abril, aunque un partido clave quedará pendiente hasta comienzos de mayo.

Se trata del duelo entre Colo Colo y Coquimbo Unido, que se aplazó hasta el próximo mes debido a los compromisos internacionales que tiene el cuadro pirata en la Copa Libertadores.

Revisa la agenda a continuación: 

Viernes 10 de abril

  • O'Higgins vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Codelco El Teniente.

Sábado 11 de abril

  • Deportes La Serena vs. Everton. 15:00 horas. Estadio La Portada
  • Audax Italiano vs. Universidad Católica. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida
  • Palestino vs. Deportes Limache. 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Domingo 12 de abril

  • Ñublense vs. Universidad de Chile. 17:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"
  • Universidad de Concepción vs. Cobresal. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Lunes 13 de abril

  • Unión La Calera vs. Deportes Concepción. 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Domingo 3 de mayo

  • Colo Colo vs. Coquimbo Unido. 17:30 horas. Estadio Monumental

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