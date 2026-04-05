Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
La programación de la novena fecha de la Liga de Primera
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa la agenda en Cooperativa.cl.
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La Liga de Primera vivirá la novena fecha del torneo a partir del viernes 10 de abril, aunque un partido clave quedará pendiente hasta comienzos de mayo.
Se trata del duelo entre Colo Colo y Coquimbo Unido, que se aplazó hasta el próximo mes debido a los compromisos internacionales que tiene el cuadro pirata en la Copa Libertadores.
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