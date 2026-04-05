La programación de la novena fecha de la Liga de Primera

La Liga de Primera vivirá la novena fecha del torneo a partir del viernes 10 de abril, aunque un partido clave quedará pendiente hasta comienzos de mayo.

Se trata del duelo entre Colo Colo y Coquimbo Unido, que se aplazó hasta el próximo mes debido a los compromisos internacionales que tiene el cuadro pirata en la Copa Libertadores.

Revisa la agenda a continuación:

Viernes 10 de abril

O'Higgins vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Codelco El Teniente.

Sábado 11 de abril

Deportes La Serena vs. Everton. 15:00 horas. Estadio La Portada

Estadio La Portada Audax Italiano vs. Universidad Católica. 17:30 horas . Estadio Bicentenario La Florida

. Estadio Bicentenario La Florida Palestino vs. Deportes Limache. 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Domingo 12 de abril

Ñublense vs. Universidad de Chile. 17:30 horas . Estadio "Nelson Oyarzún"

. Estadio "Nelson Oyarzún" Universidad de Concepción vs. Cobresal. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Lunes 13 de abril

Unión La Calera vs. Deportes Concepción. 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Domingo 3 de mayo