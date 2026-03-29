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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La programación de la octava fecha de la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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La octava fecha de la Liga de Primera marcará el retorno del torneo local tras el receso por la disputa de la Copa de la Liga. La acción comenzará este jueves 2 de abril con el duelo entre Universidad Católica y Palestino en el Claro Arena a las 18:00 horas.

Uno de los choques más atractivos de la jornada dominical será la visita de Colo Colo para enfrentar a Deportes Concepción en el Estadio "Ester Roa". Asimismo, Universidad de Chile buscará hacerse fuerte en el Nacional recibiendo a Deportes La Serena.

La fecha bajará el telón el lunes 6 de abril en Talcahuano, cuando Huachipato se mida ante Universidad de Concepción en una nueva edición del clásico regional.

Revisa la agenda de la fecha 8:

Jueves 2 de abril

  • Universidad Católica vs. Palestino. 18:00 horas. Claro Arena.

Viernes 3 de abril

  • Coquimbo Unido vs. Cobresal. 17:30 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
  • O'Higgins vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio El Teniente.

Sábado 4 de abril

  • Deportes Limache vs. Unión La Calera. 17:30 horas. Estadio "Lucio Fariña Fernández".
  • Everton vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Sausalito.

Domingo 5 de abril

  • Deportes Concepción vs. Colo Colo. 15:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".
  • Universidad de Chile vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio Nacional.

Lunes 6 de abril

  • Huachipato vs. Universidad de Concepción. 20:00 horas. Estadio Huachipato CAP-Acero.

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