La programación de la octava fecha de la Liga de Primera

La octava fecha de la Liga de Primera marcará el retorno del torneo local tras el receso por la disputa de la Copa de la Liga. La acción comenzará este jueves 2 de abril con el duelo entre Universidad Católica y Palestino en el Claro Arena a las 18:00 horas.

Uno de los choques más atractivos de la jornada dominical será la visita de Colo Colo para enfrentar a Deportes Concepción en el Estadio "Ester Roa". Asimismo, Universidad de Chile buscará hacerse fuerte en el Nacional recibiendo a Deportes La Serena.

La fecha bajará el telón el lunes 6 de abril en Talcahuano, cuando Huachipato se mida ante Universidad de Concepción en una nueva edición del clásico regional.

Revisa la agenda de la fecha 8:

Jueves 2 de abril

Universidad Católica vs. Palestino. 18:00 horas. Claro Arena.

Viernes 3 de abril

Coquimbo Unido vs. Cobresal. 17:30 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

17:30 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. O'Higgins vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio El Teniente.

Sábado 4 de abril

Deportes Limache vs. Unión La Calera. 17:30 horas. Estadio "Lucio Fariña Fernández".

17:30 horas. Estadio "Lucio Fariña Fernández". Everton vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Sausalito.

Domingo 5 de abril

Deportes Concepción vs. Colo Colo . 15:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

. 15:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo". Universidad de Chile vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio Nacional.

Lunes 6 de abril