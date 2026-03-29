La programación de la octava fecha de la Liga de Primera
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La octava fecha de la Liga de Primera marcará el retorno del torneo local tras el receso por la disputa de la Copa de la Liga. La acción comenzará este jueves 2 de abril con el duelo entre Universidad Católica y Palestino en el Claro Arena a las 18:00 horas.
Uno de los choques más atractivos de la jornada dominical será la visita de Colo Colo para enfrentar a Deportes Concepción en el Estadio "Ester Roa". Asimismo, Universidad de Chile buscará hacerse fuerte en el Nacional recibiendo a Deportes La Serena.
La fecha bajará el telón el lunes 6 de abril en Talcahuano, cuando Huachipato se mida ante Universidad de Concepción en una nueva edición del clásico regional.
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