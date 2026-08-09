La publicación de Vozinha durante la visita de Colo Colo a La Calera en la Liga

El arquero Vozinha no viajó con Colo Colo para el duelo contra Unión La Calera en la Liga de Primera, pero si estuvo atento al compromiso y realizó una publicación en redes sociales.

"Vamos Colo Colo", publicó el guardameta en sus historias de Instagram, con una imagen de un televisor con la transmisión oficial del partido.

Vozinha, de 40 años, fue presentado a comienzos de semana en el cuadro albo y está en un proceso de trabajos físicos y adaptación, tras haber estado más de un mes sin jugar (su último partido fue en los 16avos de final ante Argentina en el Mundial).