La Serena afronta prueba ante la necesidad de Ñublense

Deportes La Serena y Ñublense protagonizarán un interesante choque este domingo cuando ambos se vean las caras en La Portada, a partir de las 12:30 horas (15:30 GMT), en el marco de la fecha 22 de la Liga de Primera.

Pese a que el "granate" llega en el décimo puesto con 27 unidades, su ánimo está por todo lo alto tras un valioso 1-0 ante Unión La Calera que lo hizo acumular cuatro partidos en fila sin conocer de derrotas, concretando uno de sus mejores momentos en la temporada.

Por su parte, los pupilos de Juan José Ribera viven un contraste fuerte después de encadenar dos derrotas seguidas, con Deportes Concepción y Limache. Aquello los hizo bajarse del podio para quedar sextos con 32 puntos en lo que va de la jornada, comprometiendo su clasificación a Copa Sudamericana.

Teniendo como antecedente un empate 2-2 en la primera rueda, el partido que tendrá arbitraje de Héctor Jona podrás encontrar sus detalles a través de Cooperativa.cl.