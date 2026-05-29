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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La U buscará sacudirse de su mal momento ante un necesitado Deportes Concepción

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro de Fernando Gago defiende su invicto liguero en el Estadio Nacional.

La U buscará sacudirse de su mal momento ante un necesitado Deportes Concepción
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Necesitados de recuperar terreno tras los últimos traspiés en la Liga de Primera, Universidad de Chile recibirá a Deportes Concepción en el Estadio Nacional este sábado 30 de mayo, a partir de las 17:30 horas (21:30 GMT).

El "Romántico Viajero" llega a esta cita por la fecha 14 en una incómoda undécima posición con 17 unidades. Pese a tener un duelo pendiente y a no registrar derrotas en Ñuñoa durante este año en Primera División, los laicos vienen con dudas tras derrotas ante Unión La Calera y Cobresal.

Con la necesidad de revertir este panorama, Fernando Gago optará por formar con: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Franco Calderón, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales; Charles Aránguiz, Lucas Barrera y Agustín Arce; Maxi Guerrero, Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.



En frente, el "León de Collao" llega con el ánimo renovado. Aunque marcha en la penúltima plaza con 11 puntos, los penquistas lograron un vital triunfo por 2-0 ante Huachipato, cortando una amarga seguidilla de tres derrotas en línea.

Con el arbitraje de Mario Salvo, todos los detalles de este partido los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

Actualizada con los resultados de la fecha anterior.

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 13 30 +12 Libertadores
2 Huachipato 14 22 +4 Libertadores
3 Deportes Limache 13 21 +9 Duelo Chile 4
4 Ñublense 13 21 -1 Sudamericana
5 Universidad Católica 13 20 +8 Sudamericana
6 Coquimbo 13 20 +3 Sudamericana
7 Palestino 13 19 +1 -
8 Everton 12 19 +4 -
9 O'Higgins 13 19 0 -
10 Universidad de Concepción 14 19 -9 -
11 Universidad de Chile 12 17 +4 -
12 Deportes La Serena 13 17 -2 -
13 Audax Italiano 13 14 -3 -
14 Cobresal 14 13 -7 -
15 Deportes Concepción 13 11 -9 Descenso
16 Unión La Calera 14 11 -14 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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