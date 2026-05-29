La U buscará sacudirse de su mal momento ante un necesitado Deportes Concepción
El cuadro de Fernando Gago defiende su invicto liguero en el Estadio Nacional.
El cuadro de Fernando Gago defiende su invicto liguero en el Estadio Nacional.
Necesitados de recuperar terreno tras los últimos traspiés en la Liga de Primera, Universidad de Chile recibirá a Deportes Concepción en el Estadio Nacional este sábado 30 de mayo, a partir de las 17:30 horas (21:30 GMT).
El "Romántico Viajero" llega a esta cita por la fecha 14 en una incómoda undécima posición con 17 unidades. Pese a tener un duelo pendiente y a no registrar derrotas en Ñuñoa durante este año en Primera División, los laicos vienen con dudas tras derrotas ante Unión La Calera y Cobresal.
Con la necesidad de revertir este panorama, Fernando Gago optará por formar con: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Franco Calderón, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales; Charles Aránguiz, Lucas Barrera y Agustín Arce; Maxi Guerrero, Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.
En frente, el "León de Collao" llega con el ánimo renovado. Aunque marcha en la penúltima plaza con 11 puntos, los penquistas lograron un vital triunfo por 2-0 ante Huachipato, cortando una amarga seguidilla de tres derrotas en línea.
Con el arbitraje de Mario Salvo, todos los detalles de este partido los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.
Actualizada con los resultados de la fecha anterior.
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|13
|30
|+12
|Libertadores
|2
|Huachipato
|14
|22
|+4
|Libertadores
|3
|Deportes Limache
|13
|21
|+9
|Duelo Chile 4
|4
|Ñublense
|13
|21
|-1
|Sudamericana
|5
|Universidad Católica
|13
|20
|+8
|Sudamericana
|6
|Coquimbo
|13
|20
|+3
|Sudamericana
|7
|Palestino
|13
|19
|+1
|-
|8
|Everton
|12
|19
|+4
|-
|9
|O'Higgins
|13
|19
|0
|-
|10
|Universidad de Concepción
|14
|19
|-9
|-
|11
|Universidad de Chile
|12
|17
|+4
|-
|12
|Deportes La Serena
|13
|17
|-2
|-
|13
|Audax Italiano
|13
|14
|-3
|-
|14
|Cobresal
|14
|13
|-7
|-
|15
|Deportes Concepción
|13
|11
|-9
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|14
|11
|-14
|Descenso