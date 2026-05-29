La U buscará sacudirse de su mal momento ante un necesitado Deportes Concepción

Necesitados de recuperar terreno tras los últimos traspiés en la Liga de Primera, Universidad de Chile recibirá a Deportes Concepción en el Estadio Nacional este sábado 30 de mayo, a partir de las 17:30 horas (21:30 GMT).

El "Romántico Viajero" llega a esta cita por la fecha 14 en una incómoda undécima posición con 17 unidades. Pese a tener un duelo pendiente y a no registrar derrotas en Ñuñoa durante este año en Primera División, los laicos vienen con dudas tras derrotas ante Unión La Calera y Cobresal.

Con la necesidad de revertir este panorama, Fernando Gago optará por formar con: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Franco Calderón, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales; Charles Aránguiz, Lucas Barrera y Agustín Arce; Maxi Guerrero, Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.





En frente, el "León de Collao" llega con el ánimo renovado. Aunque marcha en la penúltima plaza con 11 puntos, los penquistas lograron un vital triunfo por 2-0 ante Huachipato, cortando una amarga seguidilla de tres derrotas en línea.

Con el arbitraje de Mario Salvo, todos los detalles de este partido los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

Actualizada con los resultados de la fecha anterior.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 13 30 +12 Libertadores 2 Huachipato 14 22 +4 Libertadores 3 Deportes Limache 13 21 +9 Duelo Chile 4 4 Ñublense 13 21 -1 Sudamericana 5 Universidad Católica 13 20 +8 Sudamericana 6 Coquimbo 13 20 +3 Sudamericana 7 Palestino 13 19 +1 - 8 Everton 12 19 +4 - 9 O'Higgins 13 19 0 - 10 Universidad de Concepción 14 19 -9 - 11 Universidad de Chile 12 17 +4 - 12 Deportes La Serena 13 17 -2 - 13 Audax Italiano 13 14 -3 - 14 Cobresal 14 13 -7 - 15 Deportes Concepción 13 11 -9 Descenso 16 Unión La Calera 14 11 -14 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.