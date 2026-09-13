La U concretó para vencer a La Serena y seguir firme en la carrera por el "Chile 2"

En un reñido partido por la fecha 23 de la Liga de Primera, Universidad de Chile cosechó un importante triunfo por 0-3 en su visita a Deportes La Serena para continuar a la par de Universidad Católica en la disputa por un cupo directo a la Copa Libertadores.

La primera parte se caracterizó por un juego áspero, sin espacios y con múltiples balonazos sin efecto. Situación que se repitió en el complemento, aunque con mayores aproximaciones.

Las mejores ocasiones antes del descanso fueron un cabezazo ancho de Juan Martín Lucero tras un córner y un gol anulado al propio "Gato" tras una serie de disputas en el área chica luego de la salvada de Franco Rasso sobre la línea ante un remate de Fabián Hormazábal.

Sin embargo, el equipo de Fernando Gago rompió la paridad al minuto del primer tiempo con la gran definición de Agustín Arce (46'), luego de recibir un regalo de Francis Mac Allister.

Poco tardaron los azules, vestidos de blanco, en aumentar: Maximiliano Guerrero ganó su banda y Fabián Hormazábal entró solo en área chica para definir con un genial taconazo (52').

El ingreso de Marcelo Díaz en el mediocampo le dio mayor balance a la U, que administró un tenso partido, pues los granates de Felipe Gutiérrez insistieron con peligro en busca del empate.

Gabriel Castellón salvó un par de tiros e Igor Lichnovsky, que entró desde la banca, sacó una pelota al límite.

El propio Lichonovsky ganó con facilidad un cabezazo para liquidar el compromiso a los 90+3' y festejar su primer gol de regreso en el club.

Con este resultado tanto la U como la UC se ubican con 42 puntos, aunque la efectividad ofensiva le permitió a los azules recortar distancia en la diferencia de gol, ubicándose a solo una anotación de los "cruzados".

Los "papayeros", en tanto, dejaron atrás un invicto de cinto partidos y se estancaron con 30 puntos, momentáneamente en el noveno lugar.

Ficha del Deportes La Serena vs. Universidad de Chile:

D. LA SERENA (3): José Tapia; Bruno Gutiérrez, Franco Rasso, Rafael Delgado, Fernando Dinamarca (71' Joaquín Gutiérrez); Francis Mac Allister, Felipe Chamorro (81' Matías Pinto), Matías Marín (81' Sebastián Díaz), Gonzalo Escalante; Jeisson Vargas [C] (71' Alexander Oroz); Angelo Henríquez (49' Diego Rubio). DT: Felipe Gutiérrez

U. DE CHILE (2): Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Nicolás Fernández (73' Igor Lichnovsky); Maximiliano Guerrero, Tobías Reinhart, Agustín Arce, Gonzalo Reyna (45' Marcelo Díaz); Juan Martín Lucero (73' Ignacio Vásquez), Eduardo Vargas [C]. DT: Fernando Gago

ESTADIO: La Portada, La Serena

ARBITRO: Mathías Riquelme

PÚBLICO: 7.031 espectadores

GOLES: 0-1: 46' Agustín Arce (UCH); 0-2: 52' Fabián Hormazábal (UCH); 0-3: 90+3' Igor Lichnovsky (UCH)

TARJETAS AMARILLAS: 11' Rafael Delgado (DLS); 29' Eduardo Vargas (UCH); 58' Agustín Arce (UCH); 89' Maximiliano Guerrero (UCH)