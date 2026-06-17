La U quiere aprovechar su duelo pendiente con O'Higgins para dar un salto en la Liga

Universidad de Chile y O'Higgins se pondrán al día este jueves en la Liga 2026, cerrándose de forma definitiva la primera rueda, cuando se enfrenten desde las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio Nacional, en un duelo pendiente de la fecha 13.

Este partido estaba programado originalmente para el sábado 23 de mayo, pero tuvo que ser aplazado, debido a la participación del elenco rancagüino en la fase grupal de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Fernando Gago está estancado en la mitad de la tabla, en el noveno puesto con 21 puntos, y con un triunfo pegará un gran salto hasta el tercer lugar, por lo que necesitan esa victoria para cerrar de buena forma la primera parte del campeonato.

Los azules vienen de empatar con Unión La Calera el pasado fin de semana y buscarán aprovechar la localía para doblegar a los rancagüinos.

La formación de la U será con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero; Ignacio Vásquez y Eduardo Vargas.

O'Higgins, por su lado, está justo debajo de la U en la tabla, con 20 unidades en el décimo puesto, aunque arrastra una negativa racha de tres partidos consecutivos sin ganar (dos derrotas y un empate).

La posible oncena de O'Higgins será con Omar Carabalí; Cristian Morales, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Martín Sarrafiore; Francisco González, Arnaldo Castillo y Joaquín Tapia.

El duelo será arbitrado por Piero Maza, asistido por Eric Pizarro y Joaquín Arrué; el cuarto juez será Mario Sepúlveda, y el VAR estará a cargo de Rodrigo Carvajal y Manuel Marín.

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