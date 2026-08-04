Megarreforma: Vodanovic critica que Walker ofrezca su voto a cambio de recursos para Coquimbo

Previo a que la Cámara Alta vote la norma de compensación a los municipios por el fin del pago de contribuciones de adultos mayores, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, criticó su par independiente Matías Walker por ofrecer su apoyo a este aspecto de la megarreforma a cambio de recursos para la Región de Coquimbo.

Ayer lunes, el exmilitante de Demócratas dijo que votará a favor de la iniciativa si el Gobierno le da un compromiso claro y por escrito sobre los recursos destinados a la reconstrucción de la zona afectada por los recientes temporales, y que Walker representa en el Senado.

Al respecto, Vodanovic reflexionó en El Primer Café de Cooperativa este martes: "Los proyectos no pueden ser buenos o malos dependiendo de si al senador en cuestión le dan algo o no. Son favorables o no favorables para la ciudadanía. No puede ser que un parlamentario vote a favor si es que le dan recursos para su región, porque esa es una discusión separada".

Walker refutó a su colega, asegurando que su requerimiento "no es un factor externo, sino que tiene que ver con la idea matriz de este proyecto, que se llama Ley de Reconstrucción Nacional".

Antes de reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que lo citó para abordar el financiamiento solicitado esta tarde, el senador aclaró: "No tengo decidido mi voto, porque estoy a la espera de conocer la propuesta por escrito que le he pedido al Gobierno, y no por mí, sino que por los habitantes de la Región de Coquimbo que tienen esta inquietud. Esas certezas hasta ahora no están".

También en la oposición, se mantiene en suspenso el voto del senador PPD Pedro Araya, el que podría ser clave para la bullada norma, ya que necesita al menos 26 apoyos para su aprobación.

Gobierno podría ingresar vetos este miércoles

Independiente del resultado de hoy, el proyecto no será despachado todavía, pues el ministro Quiroz anticipó que los vetos del Gobierno para suprimir enmiendas incorporadas por la oposición "serán ingresados muy probablemente mañana", iniciando la tramitación de los mismos inmediatamente.

"Las normas vetadas, en principio, son al menos dos: anatocismo y la otra referida al llamado olvido financiero, ambas con respaldo del Banco Central y la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) que indican que, aunque suenan bien, en la práctica y técnicamente más bien van a dificultar los créditos a las personas", advirtió el jefe de la billetera fiscal.

Según fuentes del oficialismo, el Ejecutivo también evalúa vetar el pago a 30 días a las pymes, así como una norma que prohíbe el corte de suministros básicos por no pago, u obliga a reponer el servicio si ya está interrumpido, en zonas que enfrentan situaciones de catástrofe.