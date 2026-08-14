La U visita a Limache con la misión de no ceder terreno antes del Superclásico

Universidad de Chile visitará a Deportes Limache por la fecha 19 de la Liga de Primera mañana sábado a las 17:30 horas en el Estadio "Lucio Fariña", con la misión de no perderle el rastro a Colo Colo, equipo escapado como puntero y al que enfrentará en la próxima jornada por el Superclásico.

El elenco estudiantil llega segundo en la tabla con 33 puntos, teniendo la obligación de conseguir un triunfo para no alejarse del "Cacique", que suma 45, aventajando por 12 al "Romántico Viajero".

Por otro lado, el cuadro "tomatero" cortó una racha de seis partidos sin ganar tras imponerse 3-1 ante O'Higgins en Rancagua, ubicándose en el octavo lugar con 24 unidades, situándose a dos de Ñublense, equipo que ocupa la última plaza de clasificación a la Copa Sudamericana.

En cuando a los dirigidos por Fernando Gago, cosecharon un estrecho triunfo 2-1 contra Palestino, contando con Eduardo Vargas y Agustín Arce como los goleadores del encuentro.

Se espera que el conjunto estudiantil forme con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas y Lucas Assadi.

El partido en Quillota será dirigido por Mathías Riquelme y podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato de Cooperativa Deportes.