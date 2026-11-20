Este sábado 21 de noviembre, Universidad de Chile tendrá un importante duelo ante O'Higgins por la fecha 28 de la Liga de Primera, con ambos equipos en medio de grandes peleas en la tabla.

Los azules llegan con apenas dos puntos de ventaja sobre Universidad Católica en la carrera por el "Chile 2"; cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El triunfo para la U es crucial, tanto por la estrecha diferencia como por el hecho de que la UC ya sabrá su resultado cuando enfrente a Colo Colo este domingo.

En cuanto al "Capo de Provincia", es 12° con 31 puntos, aún con posibilidades matemáticas de descenso al sacarle cinco unidades a Universidad de Concepción con nueve en disputa.

La U viene de dos victorias consecutivas: Una goleada de 4-0 a Deportes Antofagasta para avanzar a semifinales de Copa Chile y un 2-1 sobre Cobresal por la Liga de Primera.

El DT Fernando Gago asumió la responsabilidad de su expectante posición en la tabla, pues "tenemos muy claro que todo depende de nosotros. Ese es el objetivo, trabajaremos cada partido para dar lo mejor".

"El partido lo tenemos que llevar, como digo siempre, a nuestro juego. Obviamente que entendemos al rival, sabemos qué se está jugando y tiene que buscar un resultado. Nosotros también, así que va a ser un lindo partido", dijo en conferencia de prensa.

Por el lado del "Capo de Provincia", arrastran una irregularidad que les valió una derrota de 3-2 ante Universidad de Concepción en su más reciente duelo por la Primera División.

Además, el equipo rancagüino buscará sacudirse el polvo de la dura derrota en la final de la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido, por 3-0 en el Estadio Santa Laura.

"Para poder equiparar lo que te ofrecen (los rivales), tienes que tener orden. Si uno se desordena, con la jerarquía que tienen, te pueden golear. Para que eso no suceda, tenemos que hacer un gran partido", dijo el técnico celeste Lucas Bovaglio.

El partido en El Teniente arrancará a las 18:00 horas con arbitraje de Juan Lara. Podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.